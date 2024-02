Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 480,92 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 11:57 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 480,92 USD abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 11.142 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 494,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,79 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,07 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 184,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 19,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

KI-Überflieger: NVIDIA-Aktie ist der König der Magnificent 7

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

Magnificent Seven im Vergleich: Darum zahlen diese Börsenschwergewichte keine Dividende