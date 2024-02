Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 484,37 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 484,37 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 486,69 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 480,00 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.111.230 Aktien.

Am 24.02.2024 markierte das Papier bei 494,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 2,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,09 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.111,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 32.165,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,95 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

KI-Überflieger: NVIDIA-Aktie ist der König der Magnificent 7

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

Magnificent Seven im Vergleich: Darum zahlen diese Börsenschwergewichte keine Dividende