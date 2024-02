Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 442,95 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr um 0,4 Prozent auf 442,95 EUR ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 440,65 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 442,45 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.529 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 456,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,97 Prozent zulegen. Am 28.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 480,88 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 40.111,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.165,00 USD umgesetzt worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,95 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

