Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 205,55 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.416 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 236,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 133,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.671,00 USD gelegen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

