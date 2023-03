Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 191,60 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 191,60 EUR aus. Bei 192,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.652 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 215,80 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 11,21 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 114,92 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,22 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 10,00 USD je Aktie aus.

