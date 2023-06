Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 282,00 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 282,00 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.603 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 289,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2023). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 2,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 68,76 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,88 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.645,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.908,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

