Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 283,31 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 285,24 USD. Bei 282,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.141.191 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 26.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,79 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 275,88 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.645,00 USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

