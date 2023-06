Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 255,45 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 09:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 255,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 256,90 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 255,15 EUR. Mit einem Wert von 255,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 974 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 266,00 EUR erreichte der Titel am 26.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 3,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 65,10 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie verdient. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

