Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zündet am Mittag Kursrakete

27.07.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 8,6 Prozent auf 324,20 USD.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 8,6 Prozent auf 324,20 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 223.544 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,68 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 72,83 Prozent Luft nach unten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 315,13 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an. Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab? Nach Übernahme: Musk kommt bei Umbenennung von Twitter voran Ausblick: Meta Platforms (ex Facebook) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

