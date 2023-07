Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag an

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 8,2 Prozent auf 323,05 USD nach oben.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 8,2 Prozent auf 323,05 USD. Bei 325,34 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 325,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.819.719 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 12,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

