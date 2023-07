Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Vormittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,9 Prozent auf 287,95 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 6,9 Prozent auf 287,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 289,45 EUR. Bei 287,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 21.608 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 289,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,04 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 315,13 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.908,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,08 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?

Nach Übernahme: Musk kommt bei Umbenennung von Twitter voran

Ausblick: Meta Platforms (ex Facebook) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal