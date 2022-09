Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 143,12 EUR nach. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 142,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 142,80 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.464 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 314,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 54,46 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 142,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,11 USD.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.077,00 USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 9,89 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com