Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 24,9 Prozent auf 100,50 EUR nach. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 97,50 EUR. Bei 104,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 298.566 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,02 Prozent. Bei 97,50 EUR fiel das Papier am 27.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 3,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 210,00 USD an.

Am 27.07.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.010,00 USD umgesetzt worden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 01.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 01.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,73 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

