Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag massiv unter Druck

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 21,6 Prozent auf 104,88 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 104,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.621 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 104,82 EUR fiel das Papier am 27.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,06 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,65 Prozent auf 28.822,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29.010,00 USD gelegen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2022 wird am 01.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

