Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 291,79 USD.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 291,79 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 22.595 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 330,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). Gewinne von 13,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

