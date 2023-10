Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag stärker

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 297,29 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 297,29 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 299,31 USD aus. Bei 294,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.642.660 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 330,54 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 10,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,50 USD aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.146,00 USD – ein Plus von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

Meta-Aktie an der NASDAQ dennoch in Rot: Facebook-Mutter Meta übertrifft alle Erwartungen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter