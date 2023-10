Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 275,05 EUR zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:17 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 275,05 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 277,50 EUR zu. Mit einem Wert von 277,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.113 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 312,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

Meta-Aktie an der NASDAQ dennoch in Rot: Facebook-Mutter Meta übertrifft alle Erwartungen - Sorge um Konjunktur

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter