Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 308,20 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 308,20 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 307,60 EUR. Mit einem Wert von 308,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.251 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,75 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2022 (104,76 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.146,00 USD im Vergleich zu 27.714,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

