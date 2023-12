Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit stabiler Tendenz

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 354,54 USD.

Mit einem Wert von 354,54 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 12:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.509 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 357,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 115,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 67,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

