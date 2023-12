Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 320,30 EUR nach.

Um 09:21 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 320,30 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 320,20 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 321,60 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.781 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,00 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,14 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,72 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Abschläge von 66,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 34.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.714,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Deutsche Bank: 2024 wird Anleger herausfordern - Zahlreiche Risiken, aber auch Chancen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich freundlich