Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 483,87 USD nach.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 483,87 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.922 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2024 auf bis zu 494,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,17 Prozent zulegen. Am 03.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 171,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 64,57 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40.111,00 USD – ein Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

