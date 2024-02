Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 485,97 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 485,97 USD nach. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 485,10 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 485,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.166.570 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2024 auf bis zu 494,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 1,73 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.03.2023 auf bis zu 171,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 64,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.111,00 USD umgesetzt, gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,95 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

