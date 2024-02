Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 448,95 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 448,95 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 449,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 447,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 448,25 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.060 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 456,10 EUR. 1,59 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.02.2023 bei 158,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 40.111,00 USD gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,95 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

