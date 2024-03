Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 489,67 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 489,67 USD ab. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 485,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 492,43 USD. Zuletzt wechselten 949.764 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 523,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 6,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 202,55 USD. Dieser Wert wurde am 30.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 141,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,00 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 40.111,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.165,00 USD umgesetzt.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 20,08 USD im Jahr 2024 aus.

