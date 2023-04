Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 237,56 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.774 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.04.2023 auf bis zu 241,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 169,68 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 261,33 USD.

Am 26.04.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,93 Prozent verringert.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,44 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

