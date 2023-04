Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,7 Prozent auf 236,98 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,38 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 239,00 USD. Bisher wurden heute 8.799.558 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 241,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,95 Prozent. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 169,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 261,33 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 28.645,00 USD, gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,93 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 11,44 USD im Jahr 2023 aus.

