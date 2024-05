Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 475,96 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 475,96 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 474,87 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 476,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 580.377 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 531,44 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 10,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 258,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 45,70 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 515,88 USD.

Am 24.04.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 36,46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

