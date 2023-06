Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag mit Verlusten

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 285,78 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 285,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 18.066 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 289,79 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,40 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 275,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.645,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.908,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 11,90 USD im Jahr 2023 aus.

