Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 285,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 285,72 USD. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 284,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 284,59 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.925.742 Stück gehandelt.

Bei 289,79 USD markierte der Titel am 27.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,42 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 275,88 USD an.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 28.645,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.908,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Börsenexperte Jim Cramer: Anleger sollten einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen

Analystenteam sieht KI-Boom als Kurstreiber im S&P 500 - So könnte es 2024 weitergehen

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets