Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 261,65 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 261,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 261,75 EUR. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 260,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.784 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2023 auf bis zu 266,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,66 Prozent Luft nach oben. Bei 89,15 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,93 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 275,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent auf 28.645,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Börsenexperte Jim Cramer: Anleger sollten einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen

Analystenteam sieht KI-Boom als Kurstreiber im S&P 500 - So könnte es 2024 weitergehen

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets