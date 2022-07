Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger setzen Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag unter Druck

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 28.07.2022 16:22:00 Uhr 6,6 Prozent im Minus bei 154,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 152,72 EUR. Bei 158,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 34.205 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 324,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR ab. Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 27.908,00 USD gegenüber 26.171,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 02.11.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 11,28 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com