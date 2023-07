Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 316,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,4 Prozent auf 316,00 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 48.811 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,34 USD. Dieser Kurs wurde am 27.07.2023 erreicht. Gewinne von 2,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 72,12 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.11.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

