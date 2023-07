Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 320,17 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 320,17 USD zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 320,77 USD. Bei 317,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 7.227.050 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2023 auf bis zu 325,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 72,49 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,11 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

