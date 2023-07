Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 288,20 EUR zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 288,20 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 288,20 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 286,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 4.786 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 297,60 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 3,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 69,07 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 01.11.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,02 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

