Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 289,37 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 289,37 USD nach oben. Bei 289,90 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 287,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.635.418 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 12,73 Prozent zulegen. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 69,56 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 325,88 USD.

Am 26.07.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,40 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie und Alphabet-Aktie uneins: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Meta Platforms (ex Facebook)-Investment abgeworfen

Finanzberatung: 20 Prozent vertrauen Influencern mehr als Profis - vor allem bei Kryptowährungen