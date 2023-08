Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 278,47 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 17:34 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 278,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 286,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.866 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 29.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,50 USD am 01.11.2022. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie und Alphabet-Aktie uneins: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Meta Platforms (ex Facebook)-Investment abgeworfen

Finanzberatung: 20 Prozent vertrauen Influencern mehr als Profis - vor allem bei Kryptowährungen