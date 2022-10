Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 100,32 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,38 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 109.768 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 97,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.714,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,28 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

