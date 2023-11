Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 305,45 EUR an der Tafel.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 305,45 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 306,25 EUR an. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 304,50 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 305,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.552 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 315,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 3,37 Prozent Luft nach oben. Bei 104,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.714,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

