Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 358,89 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 358,89 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 361,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 359,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.368.429 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (361,31 USD) erklomm das Papier am 28.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,68 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,52 USD am 29.12.2022. Mit Abgaben von 67,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 USD, nach 1,64 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

