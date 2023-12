Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 322,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 322,90 EUR zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 323,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 322,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 820 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 324,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,72 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 66,33 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

