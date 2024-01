Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,8 Prozent auf 397,41 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 399,76 USD. Bei 395,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.533.664 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 399,76 USD erreichte der Titel am 29.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,95 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,02 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 377,13 USD an.

Am 26.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

