Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag fester

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 365,45 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 365,45 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 365,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 365,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.668 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 29.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 365,45 EUR an. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 63,34 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 373,38 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 26.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,39 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

Meta Platforms-Aktie: Facebook-Mutter Meta - eine Konzerngeschichte

CES 2024: Diese neuen Tech-Produkte haben für besonderes Aufsehen gesorgt