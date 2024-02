Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 484,79 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 484,79 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.298 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2024 bei 494,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,97 Prozent Luft nach oben. Am 03.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 171,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 182,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 40.111,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.165,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 19,95 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jeremy Granthams Top-Aktien im vierten Quartal 2024: Das Depot des Starinvestors

Bank of America warnt: Magnificent Seven um NVIDIA, Apple & Co. nähern sich Blasen-Niveau

KI-Überflieger: NVIDIA-Aktie ist der König der Magnificent 7