Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 16:08 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 490,78 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 491,70 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 488,22 USD. Bisher wurden heute 2.474.988 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2024 bei 494,36 USD. Gewinne von 0,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.03.2023 bei 171,43 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 480,88 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,95 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jeremy Granthams Top-Aktien im vierten Quartal 2024: Das Depot des Starinvestors

Bank of America warnt: Magnificent Seven um NVIDIA, Apple & Co. nähern sich Blasen-Niveau

KI-Überflieger: NVIDIA-Aktie ist der König der Magnificent 7