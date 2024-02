Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 447,45 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 447,45 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 447,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 446,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.099 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (456,10 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2023 bei 160,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 64,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,33 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.111,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 32.165,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 19,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

