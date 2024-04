Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Nachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 433,98 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 433,98 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 432,53 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 439,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 831.140 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 531,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.05.2023 bei 229,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,03 Prozent.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,80 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 515,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,20 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36,46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,13 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

