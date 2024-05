Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 478,65 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 478,65 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 474,46 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 474,46 USD. Bisher wurden heute 347.776 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 531,44 USD markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,45 USD am 01.06.2023. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 46,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 515,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 24.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 28,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,21 USD fest.

