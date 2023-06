Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 286,09 USD zu.

Um 12:02 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 286,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 14.867 Stück.

Am 27.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 69,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 275,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.645,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

