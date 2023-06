Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag verlustreich

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 284,13 USD nach.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 284,13 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 283,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 2.453.679 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 289,79 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 222,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 275,88 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

