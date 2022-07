Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) macht am Mittag Boden gut

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 158,40 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 158,94 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 158,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.509 Stück gehandelt.

Am 14.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,23 Prozent. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,74 EUR. Mit Abgaben von 8,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 243,22 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,46 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 28.822,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.171,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,12 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

